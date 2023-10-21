Почти 30 палестинцев погибли при налетах ВВС Израиля на Газу – СМИ

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Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. В результате погибли 29 палестинцев, сообщает агентство WAFA.

Там уточнили, что в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 местных жителей, проживавших в доме, в который попала ракета Израиля. Еще восемь человек стали жертвами удара по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусейрат. В квартале Хай-Зейтун на востоке Газы из-под обломков двух рухнувших при бомбардировке домов вытащили тела 10 погибших, среди которых есть женщины и дети.

По информации МВД Палестины, 21 октября Израиль обстрелял рынок Нусейрат. Есть погибшие и пострадавшие, но их количество уточняется.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) ответила операцией "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что ХАМАС является "новой версией нацизма". Он призвал мир бороться с этим.

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс