Представитель ЦАХАЛ заявил, что Израиль сосредоточен на Газе

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Израильские военные сосредоточены на действиях в секторе Газа, но армия готова к любым событиям на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС.

По его словам, цель армии – сектор Газа. Такую задачу им поставило политическое руководство. Также он сказал, что израильские военные смотрят на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке.

Кроме того, он добавил, что сейчас немало инцидентов на севере Израиля, военные обороняются и атакуют.

21 октября, по сообщению МВД Палестины, в секторе Газа Израиль обстрелял рынок Нусейрат. Есть погибшие и пострадавшие.

Палестинский портал Quds сообщил, что на месте обстрела вспыхнул пожар.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадали 4,5 тысячи человек.

Также 20 граждан РФ, которые имели гражданство Израиля, погибли.

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс