В секторе Газа обстреляли рынок Нусейрат – МВД Палестины

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В секторе Газа Израиль обстрелял рынок Нусейрат. Есть погибшие и пострадавшие, сообщила пресс-служба МВД Палестины.

В ведомстве не уточнили количество жертв и раненых. Палестинский портал Quds передает, что на месте обстрела вспыхнул пожар.

На брифинге 20 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и настоятельно призывают местных жителей эвакуироваться в южную часть анклава.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате эскалации конфликта между Израилем и Палестиной пострадали 4,5 тысячи человек.

Также 20 граждан РФ, которые имели гражданство Израиля, погибли.

Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс