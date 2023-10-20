Правительство Израиля подтвердило освобождение двух гражданок США из плена ХАМАС

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Палестинская радикальная группировка ХАМАС освободила двух гражданок США из плена в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Сегодня вечером Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан были освобождены из рук террористической организации ХАМАС", – цитирует заявление РИА Новости.

На границе сектора Газа их встретили уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш и представители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сейчас они направляются на одну из военных баз страны для встречи с членами семьи.

До этого об освобождении двух заложниц заявили представители ХАМАС. Там сообщили, что подобными действиями намерены показать всему миру то, что заявления президента США Джо Байдена являются ложными и безосновательными.

Арабо-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.



ХАМАС заявил об освобождении из заложников двух гражданок США