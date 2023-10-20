ХАМАС заявил об освобождении из заложников двух гражданок США

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ХАМАС освободил двух гражданок США – женщину и ее дочь – по гуманитарным соображениям. Об этом в своем телеграм-канале сообщило радикальное палестинское движение.

"В ответ на усилия Катара "Бригады Аль-Кассама" освободили двух граждан США, чтобы доказать американцам и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными", – отмечается в заявлении ХАМАС.

Ранее представитель боевого крыла "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что в числе заложников группировки находятся от 200 до 250 человек.

До этого представитель группировки заявил, что ХАМАС намерен обменять заложников на шесть тысяч граждан Палестины, которые находятся в израильских тюрьмах. Он заявил, что среди пленных ХАМАС есть высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.

Арабо-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС