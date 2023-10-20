Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 4 137

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Число погибших палестинцев в секторе Газа при обстреле со стороны Израиля увеличилось до 4 137. Об этом сообщает Минздрав Палестины в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, с начала обострения палестино-израильского конфликта более 13 тысяч человек получили ранения в Газе. Кроме того, на Западном берегу реки Иордан 81 человек погиб и свыше 1,4 тысячи получили ранения.

В Минздраве добавили, что общее число погибших палестинцев составило 4 218, еще около 14 400 человек пострадали.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

20 октября посол Израиля в РФ Александр Бен Цви заявил, что Израиль принял решение о проведении наземной операции в секторе Газа. Операция предполагает разрушение всех террористических структур ХАМАС и освобождение заложников.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС