Три противотанковые ракеты выпущены по северу Израиля со стороны Ливана

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Три противотанковые ракеты выпущены по району на севере Израиля со стороны Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

По району Зарит на севере Израиля выпущены три противотанковые ракеты. Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвечают огнем по источнику атаки.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа со стороны палестинского движения ХАМАС операции Потоп Аль-Аксы. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.