Рейсы из Дамаска и Алеппо переправлены в аэропорт Латакии из-за ударов Израиля

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Воздушные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства транспорта Сирии.

Сообщается, что внутренние и международные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска на прилет и вылет переведены в международный аэропорт Латакии.

Ранее стало известно, что аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после израильской атаки. В результате обстрелов были повреждены взлетно-посадочные полосы аэропортов. Один гражданский рабочий погиб и еще один получил ранения.

21 октября израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в результате чего погибли почти 30 палестинцев.