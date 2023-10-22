Аэропорты Дамаска и Алеппо оказались выведены из строя после атаки Израиля – СМИ

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Израильские силы атаковали с помощью ракет аэропорты Дамаска и Алеппо, в результате чего работа воздушных гаваней была нарушена. О происшествии пишет SANA, ссылаясь на сирийских военных.

"В 05:25 израильский противник одновременно осуществил военную агрессию ракетными очередями со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по международным аэропортам Дамаска и Алеппо", – сообщается в материале.

По информации агентства, в результате ракетного удара погиб сотрудник аэропорта Дамаска. Также известно об одном пострадавшем.

Взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались повреждены.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Армия обороны Израиля сообщила, что военные готовятся к новым шагам в рамках операции в секторе Газа, в том числе к наземной операции.

21 октября израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа, в результате чего погибли почти 30 палестинцев.



Число погибших в секторе Газа превысило 4 тыс