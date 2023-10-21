Военные Израиля готовятся к новым шагам в Газе, включая наземную операцию

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Израильские военные готовятся к новым шагам в рамках военной операции в секторе Газа, в том числе к наземной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.

Военные Израиля продолжают подготовку к следующему этапу войны, в том числе к наземным операциям. В Армии обороны Израиля отмечают, что в последние дни были утверждены планы по расширению оперативной деятельности.

Отмечается также, что подразделения Армии обороны Израиля, как регулярные части, так и части резервистов, развернуты на местности и проводят подготовительные тренировки в соответствии с утвержденными оперативными планами.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав. Как отметил монарх, выступая на саммите по палестинской проблеме в Каире, необходимо немедленное прекращение войны в секторе Газа, а также непрерывная доставка помощи жителям анклава.