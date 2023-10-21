Король Иордании призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа

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Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа и доставке гуманитарных грузов в анклав. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил монарх, выступая на саммите по палестинской проблеме в Каире, необходимо немедленное прекращение войны в секторе Газа, а также непрерывная доставка помощи жителям сектора.

По его словам, необходимо остановить "гуманитарную катастрофу, которая ведет регион к пропасти".

"Мы категорически отвергаем насильственное перемещение палестинцев, которое является красной линией для всех нас", – подчеркнул король Иордании.

В субботу в Каире стартовал саммит, посвященный обсуждению путей мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На него приглашены все члены Совбеза ООН. Россию будет представлять Михаил Богданов - представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал первое прибытие колонны с гуманитарной помощью в сектор Газа после начала боевых действий 7 октября.