Сделка США, Израиля и Катара по освобождению 50 пленных провалилась – СМИ

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Переговоры при участии США, Израиля и Катара по освобождению 50 пленников группировки ХАМАС провалились. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Wall Street Journal.

"Сделка с участием США, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 пленных, провалилась", – указано в сообщении.

По данным газеты, переговоры об освобождении пленных проходят с трудом, так как изначально ХАМАС вообще не хотел обсуждать подобную возможность. Кроме того, ни ХАМАС, ни группировке "Исламский джихад" даже не было достоверно известно, где находятся все пленные, так как часть из них захватили не принадлежащие к организациям палестинцы.

Источники газеты сообщают, что стороны переговоров рассмотрели несколько предложений в последние дни, включая временное прекращение огня, возобновление водоснабжения Газы со стороны Израиля и предоставление анклаву гумпомощи.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США продолжат требовать от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий. По его словам, в Вашингтоне не верят заявлениям ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение ударов по сектору Газа.

Представитель боевого крыла ХАМАС "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" Абу Убайда сообщал, что в числе заложников группировки находятся от 200 до 250 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС