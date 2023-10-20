Блинкен заявил, что США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках

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США продолжат требовать от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается", – приводит его слова ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне не верят заявлениям ХАМАС об освобождении заложников в обмен на прекращение ударов по сектору Газа. По его словам, никакие заявления группировки не заслуживают доверия.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что группировка готова немедленно отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня. Он подчеркнул, что из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля невозможно перевозить и отпускать заложников.

До этого представитель боевого крыла "Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама" палестинского радикального движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что в числе заложников группировки находятся от 200 до 250 человек.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся у ХАМАС