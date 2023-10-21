США и Израиль изучают возможность создания в Газе временного правительства – СМИ

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США и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, государства уже сейчас ведут дискуссии о будущем анклава после вытеснения оттуда палестинского движения ХАМАС.

"Американские и израильские чиновники... начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств", – указано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент переговоры находятся в ранней стадии и сильно зависят от успеха дальнейших событий, в том числе от результатов наземной операции Израиля в Газе. Кроме того, эксперты считают, что создать временное правительство будет невероятно сложно, а добиться согласия арабских правительств станет еще более сложной задачей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны"

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,1 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

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