США распространили свой проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

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США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на дипломатический источник во всемирной организации сообщает ТАСС.

В тексте американского проекта резолюции не содержится призыва к прекращению огня. В него включены пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту.

До этого стало известно, что резолюция РФ не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий по отношению к мирным гражданам.

Кроме того, в тексте содержался призыв к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

За проект резолюции проголосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против выступили США, Британия, Франция и Япония.

На следующей неделе также состоится специальная сессия Генассамблеи ООН по Палестине. Россия инициировала возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины, так как Совбез не смог принять необходимых мер.

Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту