СБ ООН 24 октября проведет открытые дебаты по Ближнему Востоку

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В Совете Безопасности ООН 24 октября пройдут открытые дебаты, посвященные события на Ближнем Востоке. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Во вторник пройдут открытые дебаты в Совете Безопасности по Ближнему Востоку", – приводит его слова ТАСС.

Полянский уточнил, что это заседание регулярное, и его проведение было спланировано заранее, однако теперь оно "приобрело дополнительную важность".

Он также напомнил, что на следующей неделе также должна состояться специальная сессия Генассамблеи ООН по Палестине. Россия инициировала возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН по защите гражданского населения Палестины, так как Совбез не смог принять необходимых мер.

Ранее сообщалось, что резолюция РФ не набрала необходимое количество голосов. В документе содержался призыв к немедленному прекращению огня, а также осуждение насилия, всех актов терроризма и боевых действий в отношении мирных граждан. Текст призывал к обеспечению и распространению гуманитарной помощи, а также созданию условий для эвакуации гражданских лиц.

За проект резолюции голосовали Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались от голосования, а против российской резолюции выступили США, Британия, Франция и Япония.



Совбез ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту