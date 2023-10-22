Дипломаты РФ проверяют сообщения о гибели в Газе русскоязычной семьи – МИД

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Российские дипломаты проверяют сообщения о гибели русскоязычной семьи в результате израильских бомбардировок в секторе Газа. Речь может идти о гражданах из страны СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.

Дипломаты РФ в настоящее время проверяют появившиеся в СМИ сообщения о гибели русскоязычной семьи в населенном пункте Дер Эль-Балях в центральном районе Газы. Предварительно сообщается, что погибла женщина с детьми.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.