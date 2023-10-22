Израиль не сможет вернуться к статус-кво с сектором Газа – Блинкен

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Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво. Теперь предстоит найти новый механизм, который позволит Израилю избежать повторения атак со стороны ХАМАС. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

На вопрос журналистов, в чем заключается стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт закончится, госсекретарь США ответил, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво.

"Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС будет в состоянии повторить то, что он сделал. Необходимо найти что-то новое", – подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь также отметил, что по его сведениям, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам Остина, решение об "укреплении позиции Министерства обороны США в регионе" было принято по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом.