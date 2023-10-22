США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и дополнительные комплексы Patriot

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Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD и зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает ТАСС.

По словам Остина, решение об "укреплении позиции Министерства обороны [США] в регионе" было принято по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом.

Он напомнил, что США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford и авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также восемь кораблей сопровождения.

Я также распорядился развернуть регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил", – заявил Остин.

Шеф Пентагона также сообщил, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".

Ранее сообщалось, что военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня "Град". Согласно заявлению Пентагона, один гражданский из числа американских подрядчиков скончался в укрытии от возникших у него проблем с сердцем.

До этого стало известно, что эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена потенциально в сторону Израиля. Тогда американские военные не пострадали.

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