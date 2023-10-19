Эсминец ВМС США перехватил запущенные хуситами ракеты, которыми мог быть атакован Израиль

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Эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена потенциально в сторону Израиля. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Экипаж эсминца Carney, находящегося в северной части Красного моря, ранее сегодня перехватил три крылатые ракеты для поражения наземных целей и несколько беспилотников, которые были запущены силами хуситов в Йемене", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что были сбиты три крылатые ракеты. По словам Райдера, он не может точно сообщить, на что были нацелены ракеты и беспилотники, но они направлялись на север вдоль Красного моря потенциально к целям в Израиле.

Представитель Пентагона подчеркнул, что американские военные не пострадали.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что существует риск того, что ситуация обострится еще сильнее, если корабли США будут направлены в зону конфликта на Ближнем Востоке.

Недавно стало известно, что еще один корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороны на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек. В числе жертв конфликта также оказались 19 россиян.



Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек