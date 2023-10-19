Еще один корабль ВМС США направили в Восточное Средиземноморье

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Корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

Речь идет о корабле класса Blue Ridge USS Mount Whitney. Он покинул итальянскую Гаэту 18 октября.

Ранее в СМИ сообщалось, что Великобритания направит два военных корабля в восточную часть Средиземного моря и будет выполнять полеты над Израилем в качестве знака поддержки. Имелись в виду корабли RFA Argus, на котором можно разместить до девяти транспортных и ударных вертолетов, и RFA Lyme Bay.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение включает в себя в том числе начало крупных военных операций.

Более 12,5 тысячи палестинцев пострадали от ударов Израиля по сектору Газа. Число погибших превысило 3,4 тысячи. Не менее 4,8 тысячи пострадавших не могут получить лечение.

Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Пострадали порядка 4,5 тысячи граждан Израиля.

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