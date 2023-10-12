Великобритания направит два корабля ВМС в Средиземноморье – СМИ

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Великобритания направит два военных корабля в восточную часть Средиземного моря и будет выполнять полеты над Израилем в качестве знака поддержки. Об этом сообщает газета The Times.

Уточняется, что речь идет о кораблях RFA Argus, на котором можно разместить до девяти транспортных и ударных вертолетов, и RFA Lyme Bay.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

По состоянию 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 417 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что второй авианосец Dwight Eisenhower США перебрасывается в Средиземное море. Первый авианосец прибыл в восточную часть Средиземного моря 11 октября.

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