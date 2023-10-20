Военную базу США в Ираке обстреляли из установки залпового огня "Град" – СМИ

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Военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщает новостной портал Shafaq News.

В материале уточняется, что ответственность за нападение взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака".

По данным портала, на территории военной базы разорвалось несколько ракет.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что система раннего предупреждения сообщила о возможном приближении угрозы к авиабазе Айн-эль-Асад и в качестве меры предосторожности размещенный там персонал занял укрытие.

При этом представитель Пентагона сообщил, что атаки не последовало, но один гражданский из числа американских подрядчиков скончался в укрытии от возникших у него проблем с сердцем.

Ранее сообщалось, что эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена потенциально в сторону Израиля. Тогда американские военные не пострадали.

До этого стало известно, что еще один корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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