Израиль в случае войны против "Хезболлы" будет наносить удары по Ирану – министр

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Израильские военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболла" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката.

Как отметил Баркат, Израиль будет бить "по голове змеи" под названием "Хезболла", то есть, по Ирану. Министр также заверил, что в случае войны с "Хезболлой" Израиль "сотрет эту группировку с лица земли".

Ранее сообщалось, что США обеспокоены из-за того, что израильское вторжение в сектор Газа может спровоцировать присоединение поддерживаемого Ираном движения "Хезболла".

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороной на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 4,6 тысячи человек.