Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США – СМИ

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Израиль корректирует планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

"Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом", – пишет издание.

Израильское военное командование под влиянием США может изменить планы наземной операции в секторе Газа – в частности операция может начаться позже и продлиться дольше. Корректировки операции происходят ради ограничения потенциальных жертв среди мирного населения Газы, пишет издание.

Источники также отмечают, что США "значительно более обеспокоены" из-за того, что израильское вторжение в сектор Газа может спровоцировать присоединение поддерживаемого Ираном движения "Хезболлах". По их мнению, это может открыть второй фронт в войне и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет в него США.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Число жертв после эскалации конфликта с израильской стороной на сегодняшний день превысило 1,4 тысячи человек, со стороны сектора Газа – 3,7 тысячи человек.

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