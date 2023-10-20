Байден заявил, что отказ США в помощи Киеву вызовет эскалацию в Азии и на Ближнем Востоке

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Прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к согражданам.

"Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине", – приводит его слова ТАСС.

Байден считает, что если США откажутся от помощи Украине и Россия победит в конфликте, то "риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира – в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток".

По мнению американского президента, Иран поддерживает Россию на Украине, а также поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в регионе. Он заявил, что США продолжат призывать Иран к ответу.

Лидер США также выразил мнение, что Вашингтон с партнерами в регионе создает лучшее будущее для Ближнего Востока, что пойдет на пользу не только людям в регионе, но и самим Соединенным Штатам.

Байден также назвал помощь Киеву "разумной инвестицией" и заявил, что это является жизненно важным для американской национальной безопасности. Американский президент анонсировал срочный бюджетный запрос о финансировании нужд национальной безопасности США для поддержки "критически важных партнеров", к числу которых он отнес Израиль и Украину.

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