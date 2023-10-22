Москва подтверждает переговоры Лаврова в Тегеране 23 октября – Захарова

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Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее СМИ стало известно, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции могут провести 23 октября встречу в рамках формата "3+3" в Тегеране. Участие российской стороны подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", – сообщила она.

Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу Литвы запретить экспорт игл и спиц в Россию. Она отметила, что если Литва решит запретить экспорт игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись "На зло России".