22 октября, 12:46Политика
Москва подтверждает переговоры Лаврова в Тегеране 23 октября – Захарова
Фото: kremlin.ru
Лаврова 23 октября переговоры в Тегеране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Ранее СМИ стало известно, что главы МИД Азербайджана, Армении, Ирана, России и Турции могут провести 23 октября встречу в рамках формата "3+3" в Тегеране. Участие российской стороны подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подтверждаем запланированные на понедельник переговоры Лаврова в Тегеране", – сообщила она.
Ранее Мария Захарова прокомментировала инициативу Литвы запретить экспорт игл и спиц в Россию. Она отметила, что если Литва решит запретить экспорт игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись "На зло России".
Читайте также