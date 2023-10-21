Захарова прокомментировала инициативу Литвы запретить экспорт игл и спиц в Россию

Фото: vk.com/mid

Если Литва решит запретить экспорт игл и спиц в Россию, то может выложить ими на своей автостраде надпись "На зло России". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

Она задалась вопросом, куда Вильнюс денет все кнопки, гвозди, спицы и иглы. Кроме того, она считает, что подобные планы "разрушить российские промышленные мощности" могут только позабавить производителей из Китая, которые ранее успешно заместили японские автопромышленные компании.

Ранее в СМИ сообщалось, что Литва хочет запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

До этого представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении российской стороны, как только это потребуется. Рестрикции, подчеркнул он, "несомненно, оказывают свое влияние".

Новости часа: Собянин заявил, что экономика Москвы успешно адаптировалась к санкциям