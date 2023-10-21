Литва предлагает ЕС запретить экспорт в Россию швейных игл и вязальных спиц

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

Литва хочет запретить экспорт в Россию кнопок, игл для шитья и спиц для вязания в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом со ссылкой на документ сообщает издание EUobserver.

В материале отмечается, что Вильнюс расписал рекомендации по разрушению промышленных мощностей России на десятках страниц. Власти Литвы считают, что 12-й пакет санкций против РФ должен запретить экспорт в страну радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, гвоздей и кнопок, а также швейных игл и вязальных спиц.

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри заявил, что Евросоюз готов ввести новые санкции в отношении российской стороны, как только это потребуется. Рестрикции, подчеркнул он, "несомненно, оказывают свое влияние".

До этого стало известно, что представители стран G7 обсуждают альтернативные варианты введения запрета на импорт российских алмазов с 2024 года. При этом запрет вызывает противоречия из-за потенциальных последствий, так как Россия обеспечивает добычу 30% алмазов в мире, а на страны G7, которые намерены отказаться от российской продукции, приходится 70% мирового спроса на алмазы.