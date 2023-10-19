В Казахстане опровергли сообщения о запрете экспорта товаров в РФ из-за санкций

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Власти Казахстана не вводили ограничения на экспорт каких-либо товаров в Россию из-за антироссийских санкций. Об этом заявили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

"Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе", – отметили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ написали со ссылкой на Торебаева, что Казахстан больше не будет отправлять РФ 106 видов товаров по причине антироссийских санкций. В их числе оказались дроны, специализированная электроника и чипы.

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