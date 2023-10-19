Казахстан прекратил поставки в РФ 106 наименований товаров

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Казахстан прекратил поставлять в Россию 106 наименований товаров. Связано это с санкциями западных стран в отношении РФ. Об этом сказал вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев, передает ТАСС.

Он уточнил, что прекращены поставки товаров военного назначения. Среди них – дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что страна будет придерживаться санкционного режима в отношении РФ.

Позже Токаев отверг слова некоторых политиков, обвинивших его в заигрывании с Западом и прекращении сотрудничества с РФ. Он напомнил, что между Казахстаном и Россией есть давние традиции сотрудничества в различных областях, включая торговлю и гуманитарные связи.

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