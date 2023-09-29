Токаев заявил, что Казахстан не превратится в "анти-Россию"

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отверг слова некоторых политиков, которые обвинили его в заигрывании с Западом и прекращении сотрудничества с Россией.

"Казахстан не является анти-Россией, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире", – заявил президент в интервью агентству "Казинформ".

Токаев напомнил, что между Астаной и Москвой существуют давние традиции сотрудничества в разных сферах, в том числе торговле и гуманитарных связях. По словам президента республики, санкционное противостояние контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений.

Вместе с этим Токаев подчеркнул, что у Казахстана нет товаров, которые есть в санкционных перечнях. Из этого следует, что Астана не торгует ими и не участвует в параллельном импорте. При этом торговля традиционными товарами растет, уточнил он. Так, в 2022 году товарооборот с РФ достиг 25 миллиардов долларов.

Президент также призвал страны найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной.

Сутками ранее Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем подчеркнул, что Астана будет придерживаться санкционного режима в отношении Москвы. Он уточнил, что Берлин не должен высказывать опасений по этому поводу.

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