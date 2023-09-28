Токаев пообещал следовать санкционному режиму против России

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Казахстан будет придерживаться санкционного режима в отношении РФ. Об этом сообщил глава республики Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

В связи с этим президент Казахстана подчеркнул, что Берлин не должен высказывать опасений по этому поводу.

"Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима в отношении РФ", – отметил Токаев.

После этого Шольц заявил, что удовлетворен решением Казахстана оказывать поддержку Западу по недопущению обхода санкций российской стороной.

Глава Казахстана прилетел в Германию с официальным визитом 28 сентября. Он провел двустороннюю встречу с канцлером Германии, в том числе в формате тет-а-тет. Также Токаев должен выступить на международном форуме Berlin Global Dialogue.

Ранее пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай сообщил, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства. По его словам, президент Казахстана убежден в том, что интеграция в рамках ЕАЭС должна идти исключительно в экономическом направлении.

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