В Казахстане заявили, что страна не собирается вступать в какие-либо союзные государства

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Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Москве.

По словам пресс-секретаря Токаева, президент Казахстана убежден в том, что интеграция в рамках ЕАЭС должна идти исключительно в экономическом направлении. Выход за его рамки же будет нарушать цели, задачи и принципы уставных документов организации, добавил Желдибай.

"Как подчеркнул президент, экономическая интеграция – это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов", – написал пресс-секретарь Токаева.

Ранее президент Казахстана, выступая на заседании ЕАЭС, заявил, что транспортный коридор Север – Юг необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом.

Он также выразил уверенность, что ЕАЭС в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

До этого Владимир Путин оценил сотрудничество стран в рамках ЕАЭС как успешное и на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил обсудить вопросы касающиеся интеграционного взаимодействия.