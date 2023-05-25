Токаев предложил развивать коридор Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом

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Транспортный коридор Север – Юг необходимо развивать в сопряжении с Транскаспийским маршрутом, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета.

Он выразил уверенность, что ЕАЭС в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным Югом и Севером.

"Мы приветствуем намерение России по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север – Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом", – сказал он.

Токаев добавил, что в связи с этим Казахстан будет выступать надежным логистическим хабом Евразийского экономического союза и задействует все свои возможности и ресурсы.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки соглашения между Москвой, Тегераном и Баку о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север – Юг.

Владимир Путин отметил, что взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном.