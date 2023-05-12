Медведев поддержал идею создания клуба из стран, подпавших под санкции Запада

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал идею о создании "антисанкционного клуба", куда войдут страны, подпавшие под ограничения Запада. Об этом сообщает ТАСС.

"Нас уже много. А если нас много, то мы представляем определенную силу. Надо бороться вместе. Я абсолютно поддерживаю предложение министра юстиции Ирана об [объединении стран под санкциями в клуб. – Прим. ред.)", – заявил он на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Ранее предложение создать клуб стран, подпавших под западные санкции, сделал министр юстиции Ирана Амин Хоссейн Рахими. По замыслу, такое объединение поможет государствам бороться с ограничениями Запада.

До этого Владимир Путин обратился к участникам ПМЮФ и заявил, что нелегитимные санкции наносят урон международной системе. Как отметил президент, Россия выступает за выстраивание взаимовыгодного партнерства в сферах политики, безопасности, культуры и спорта.

Государства, заявляющие о своей исключительности, нарушают принципы права – Путин