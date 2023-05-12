Лавров заявил, что СВО на Украине проводится в соответствии с Уставом ООН

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Специальная военная операция России на территории Украины проводится в соответствии со статьей Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

"Специальная военная операция проводится на основании статьи 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону", – передает его слова РИА Новости.

Также дипломат подчеркнул, что Москва уведомляла об этом Совет безопасности ООН.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными призывы некоторых стран отдать председательство РФ в Совете безопасности организации другому государству. Он отметил, что, по мнению таких стран, Россия недостойна возглавлять Совбез ООН.

Также Лавров заявил, что решение украинского конфликта не ограничивается одной только линией разграничения. По его словам, глобальная задача заключается в том, чтобы лишить Запад гегемонии и не позволить ему впредь диктовать свою волю другим странам.

Лавров допустил, что мир подошел к более опасной черте, чем в период холодной войны