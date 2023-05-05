Лавров заявил, что решение конфликта на Украине не ограничивается линией разграничения

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Решение украинского конфликта не ограничивается одной только линией разграничения, оно куда шире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

По словам министра, глобальная задача заключается в том, чтобы лишить Запад гегемонии и не позволить ему впредь диктовать свою волю другим странам. Глава российской дипломатии уверен, что без решения этой задачи положить конец ни украинскому кризису, ни какому-либо еще не удастся.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия на протяжении многих веков была "костью в горле" для Запада, который пытается создать свое мироустройство, сохранить доминирование. Он напомнил теорию Хэлфорда Маккиндера о географической оси истории, которую занимает Россия и которая ведет к глобальному доминированию.

Лавров заявил о смене характера войны РФ с Западом с гибридной на почти настоящую