Зеленский заявил, что Украине нужен четкий сигнал о вступлении в НАТО в будущем

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Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал, чтобы Североатлантический альянс дал четкий сигнал о вступлении Украины в НАТО в будущем. Об этом он сказал в рамках пресс-конференции в Нидерландах.

"Мы реалисты, мы знаем, что не войдем в НАТО во время войны, но во время войны мы хотели бы получить очень четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны", – передает РИА Новости его слова.

Также президент Украины заявил, что Киев не рассматривает такой вариант развития событий, при котором Запад прекратит поддерживать страну в случае неудачного контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Зеленский сообщил о своем желании направить все замороженные активы РФ на восстановление Украины. Он выразил надежду, что скоро для этого будут проработаны необходимые механизмы.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев, где заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. При этом он добавил, что внимание стран сейчас направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Альянс будет готов принять Украину только после того, как на ее территории закончится конфликт.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Североатлантический альянс поставил себе цель "победить" РФ на территории Украины, а для того, чтобы мотивировать Киев на действия, пообещал членство в его составе.



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