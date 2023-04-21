В МИД РФ прокомментировали заявления о возможности вхождения Украины в НАТО в будущем

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НАТО обещает принять в свой состав Украину для того, чтобы мотивировать Киев на выполнение задачи Альянса "победить" РФ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на слова официального представителя ведомства Марию Захарову.

Так, дипломат прокомментировала поездку генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев. Она отметила, что в ходе визита вновь был поднят вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО. Столтенберг говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что все страны – члены Альянса согласны принять Украину в свой состав.

"От предстоящего саммита Альянса в июле в Вильнюсе киевский режим ждет гарантий безопасности и политического приглашения к присоединению. Идя на поводу у Зеленского, Столтенберг вторил ему, что "место Украины в евроатлантической семье, в семье НАТО", – сказала представитель МИД.

Захарова напомнила, что Украине и Грузии обещали членство в НАТО еще в 2008 году, когда встреча Альянса проходила в Бухаресте.

"Напомним, что мы неоднократно и еще до 2008 года предупреждали об опасности и пагубности подтягивания Украины в НАТО. Нас не хотели слышать", – подчеркнула она.

Североатлантический альянс поставил себе цель "победить" РФ на территории Украины, а для того, чтобы мотивировать Киев на действия, пообещал членство в его составе, объяснила Захарова.

"Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности", – резюмировала она.

Ранее Столтенберг прибыл в Киев, где заявлял, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. При этом он добавил, что внимание стран НАТО направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Альянс будет готов принять Украину только после того, как на ее территории закончится конфликт.

