В Госдепе заявили, что решение о членстве Украины в НАТО должно быть коллективным

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Решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс должно быть коллективным, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель. Его слова приводятся на официальном сайте американского ведомства.

Вашингтон выступает за политику открытых дверей НАТО, напомнил он. Однако на данный момент американская сторона сосредоточена на военной поддержке Украины, добавил Патель.

"Очевидно, что это коллективное решение и его должен определить весь Альянс", – подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев, где заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса. При этом он добавил, что внимание стран сейчас направлено на обеспечение победы Украины над Россией.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Альянс будет готов принять Украину только после того, как на ее территории закончится конфликт.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Североатлантический альянс поставил себе цель "победить" РФ на территории Украины, а для того, чтобы мотивировать Киев на действия, пообещал членство в его составе.



Новости часа: решение о членстве Украины в НАТО должно быть коллективным – Госдеп