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Североатлантический альянс не является инструментом мира, он стал механизмом конфронтации и "машиной войны". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена – как инструмент конфронтации, это машина войны. И она все время приближалась к нашим границам", – подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Запад пообещал не расширять Альянс и обманул Михаила Горбачева.

"Они уже вроде как не рассказывают, что НАТО даже после Советского Союза, уже когда появилась Россия, НАТО расширялось в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз", – добавил Песков.

Ранее Мария Захарова заявила, что НАТО, говоря о готовности углубить сотрудничество с Кишиневом, планирует создать из Молдавии полигон для геополитической конфронтации с российской стороной. Представитель министерства указала, что особенно сильно это касается государств постсоветского пространства.

Также Дмитрий Песков сообщил, что Альянс расширяется в сторону российских границ. Так представитель Кремля прокомментировал слова генсека организации Йенса Столтенберга, который заявил о необходимости следить за предпринятыми шагами России.