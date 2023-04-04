Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО является очередным обострением ситуации

Фото: 123RF/alexandersr

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем", – высказался он.

Песков указал на то, что расширение Альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению своей безопасности.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что российская сторона будет внимательно следить за тем, как будут разворачиваться дальнейшие события, как НАТО будет использовать Финляндию в плане размещения оружия и инфраструктуры. Россия будет принимать какие-либо меры в зависимости от действий военно-политического блока, добавил Песков.

Представитель Кремля пообещал, что военные своевременно обо всем проинформируют.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года на фоне конфликта на Украине. 23 марта текущего года президент страны подписал законы о вступлении в НАТО, утвердив уставные документы организации.

Заявку, поданную Финляндией, ранее отклонили две страны – Венгрия и Турция. Однако уже 27 марта венгерский парламент одобрил присоединение государства к Североатлантическому альянсу. Через несколько дней аналогичным образом поступил и парламент Турции.



В НАТО заявили об официальной дате вступления Финляндии в военный блок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!