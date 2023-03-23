Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал законы о вступлении страны в НАТО. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

В четверг, 23 марта, в президентском дворце состоялась церемония, ставшая завершением внутренних мероприятий, которые необходимы для присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу.

Лидер государства подписал Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора, а также Соглашения о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.

В 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине Швеция и Финляндия подали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в Альянс.

Их не одобрили только два государства из 30 – Венгрия и Турция. Однако Столтенберг 15 февраля этого года сказал, что ожидает вступление этих стран в Альянс к осени текущего года. По его мнению, эти государства выполнили ранее поставленные требования со стороны Турции, однако Анкара настаивает на обратном.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что турецкая сторона может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции перед официальными выборами 14 мая.



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