Эрдоган объявил о начале процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО

Фото: kremlin.ru

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале процесса ратификации заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Об этом он рассказал в рамках встречи с финским лидером Саули Ниинисте.

"Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО", – передает РИА Новости его слова.

Как отметил Эрдоган, Финляндия предпринимает реальные шаги по выполнению взятых на себя перед Турцией обязательств. Также он добавил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки по вопросу вступления Турции в Евросоюз.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в Альянс генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

Их не одобрили только два государства из 30 – Венгрия и Турция. При этом Столтенберг 15 февраля заявил, что ожидает вступление этих стран в НАТО к осени текущего года.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что турецкая сторона может одобрить заявку Финляндии на вступление в Североатлантический альянс отдельно от Швеции перед официальными выборами 14 мая.



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