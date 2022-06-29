Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в Альянс

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Страны НАТО приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларацию по итогам первого заседания.

Члены НАТО подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.

"Вступление Финляндии и Швеции укрепит их безопасность, сделает НАТО сильнее. Безопасность Финляндии и Швеции имеет важное прямое значение для Альянса, в том числе во время процесса вступления", – говорится в документе.

Ранее стало известно, что лидеры стран Североатлантического альянса на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию организации до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

