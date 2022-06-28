Медведев заявил, что Россия ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Швеция и Финляндия могут "на здоровье" вступать в НАТО, но Россия в этом случае будет готова к ответным шагам, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью "Аргументам и фактам".

По его словам, Москве присоединение Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу "ничем особенно новым не грозит". Он отметил, что сейчас у РФ с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них.

Как уточнил Медведев, НАТО и так рядом с российскими рубежами, даже без Швеции и Финляндии. "Но, безусловно, мы будем готовы к ответным шагам", – предупредил он.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла успехов на встрече с Турцией и, скорее всего, не сможет войти в Североатлантический альянс до сентября. Ниинисте уточнил, что проведение встречи является уже прогрессом, так как это отняло достаточно времени. Кроме того, дальнейшие контакты по данному вопросу, как подчеркнул финский лидер, продолжатся.

По словам командующего Вооруженными силами Финляндии генерала Тимо Кивинен, Финляндия планомерно развивала оборону с применением огневой мощи, бронетехники и авиации. Он отметил, что страна создала значительный арсенал военной техники. В частности, республика запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, четырьмя новыми боевыми кораблями, 64 истребителями F-35. Страна также планирует закупить до 2 000 беспилотников и средств ПВО. Кроме того, она строит ограждение на границе с Россией.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.

С возражениями по данному вопросу выступила Турция. В Анкаре заявили, что готовы поддержать вступление стран в Альянс только в том случае, если они поддержат Турцию в борьбе с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

