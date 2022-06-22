Финляндия укрепляет оборону на случай боевых действий

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Финляндия выстраивала линию обороны на случай боевых действий, подобных тем, что ведутся на Украине. Об этом заявил командующий Вооруженными силами страны генерал Тимо Кивинен в интервью Reuters.
По его словам, Финляндия планомерно развивала оборону с применением огневой мощи, бронетехники и авиации. Он отметил, что страна создала значительный арсенал военной техники. В частности, республика запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, четырьмя новыми боевыми кораблями, 64 истребителями F-35. Страна также планирует закупить до 2 000 беспилотников и средств ПВО. Кроме того, она строит ограждение на границе с Россией.
Кивинен подчеркнул, что страна десятилетиями укрепляла оборонный потенциал. Он поддержал вступление Финляндии в НАТО, отметив, что республика сама будет нести ответственность за свою оборону.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла успехов на встрече с Турцией и, скорее всего, не сможет войти в Североатлантический альянс до сентября. Ниинисте уточнил, что проведение встречи является уже прогрессом, так как это отняло достаточно времени. Кроме того, дальнейшие контакты по данному вопросу, как подчеркнул финский лидер, продолжатся.
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