Финляндия откроет границу с РФ для туристов с 30 июня

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Финляндия откроет границу с Россией для туристических целей с 30 июня, сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

"Ограничения на въезд на внешних границах Финляндии, связанные с пандемией коронавируса, заканчиваются 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы", – отметили в финском МВД.

Пограничный контроль возвращается к работе в допандемийных условиях. Прибывающим необходимо по прибытии предоставить паспорт и визу (при необходимости).

Как отметили в ведомстве, после снятия ограничений ожидается рост трафика в Финляндию из третьих стран.

"Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз", – отметили там.

Ранее Финляндия продлевала ограничения на перемещение из-за пандемии коронавируса через границу, в том числе с Россией. В правительстве страны подчеркивали, что эпидемия COVID-19 продолжается, в связи с чем необходимо продлить действующие ограничения, чтобы сохранить пропускную способность здравоохранения.

Въезд в Финляндию был разрешен всем привитым вакцинами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин в их числе не было.

