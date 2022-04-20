В РФ не планируют ужесточать правила въезда для граждан Европы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия не будет менять правила въезда для европейских граждан или становиться инициатором каких-либо ограничений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Мы не видим перспектив обрушения соглашения по выдаче виз. Пусть люди приезжают. Мы не собираемся отгораживаться и менять правила въезда. Все действующие правила и нормы действуют", – отметил источник.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил о возможности расширения списка нежелательных лиц из Евросоюза и США, если возникнет подобная необходимость.

8 апреля Евросоюз ввел персональные санкции в отношении 217 физлиц и 18 организаций, включая 179 представителей руководства и депутатов ДНР и ЛНР. Санкции предусматривают запрет на поездки в страны Европейского союза и замораживание активов.